Trump warnt EU in WTO-Streit um Subventionen für Boeing und Airbus

US-Präsident Donald Trump hat die EU im WTO-Streit um Subventionen für die Flugzeugbauer Boeing und Airbus vor der Verhängung von Strafzöllen gewarnt. Sollte es dazu kommen, "werden wir viel härter zurückschlagen", sagte Trump am Donnerstag gegenüber Reportern in Washington. "Wir werden sehen, was passiert". Die Welthandelsorganisation WTO hatte der EU wegen verbotener US-Beihilfen für Boeing am Dienstag Strafzölle im Volumen von knapp vier Milliarden Dollar (3,4 Milliarden Euro) im Jahr genehmigt.