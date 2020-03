Trump weitet US-Einreisestopp auf Grossbritannien und Irland aus

US-Präsident Donald Trump weitet den 30-tägigen Einreisestopp für Reisende aus weiten Teilen Europas wegen der Ausbreitung des Coronavirus auf Grossbritannien und Irland aus. Das kündigte Trump am Samstag an einer Pressekonferenz im Weissen Haus an. Vizepräsident Mike Pence ergänzte, die Massnahme trete um Mitternacht von Montag auf Dienstag in Kraft.