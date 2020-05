Tschechien plant Staatskredit für neues AKW

Tschechien will den Bau eines neuen Atomreaktors mit einem Staatskredit fördern. Der rechtspopulistische Ministerpräsident Andrej Babis kündigte am Donnerstag an: "Unser Hauptziel ist, dass wir günstigen Strom für unsere Bürger und für unsere Industrie haben." Geschätzt wird, dass die neue Anlage auf dem Gelände des bestehenden Atomkraftwerks Dukovany sechs Milliarden Euro kosten wird. Davon will der Staat rund 70 Prozent als günstigen Kredit finanzieren. Dukovany liegt knapp 100 Kilometer nördlich von Wien und 200 Kilometer östlich von Passau.