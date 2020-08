Tschechien stellt 'Corona-Ampel' für Prag auf Warnstufe Gelb

Die Behörden in Tschechien haben für die Hauptstadt Prag die Corona-Warnstufe Gelb ausgegeben. "Die Situation in Prag verschlechtert sich, das ist einfach eine objektive Tatsache", sagte Gesundheitsminister Adam Vojtech am Freitag. Auf dem internationalen Vaclav-Havel-Flughafen gilt nun eine Maskenpflicht. In den Schulen der Hauptstadt wird das Tragen eines Mundschutzes empfohlen. Die "Corona-Ampel" zeigt, wie sich die Infektionszahlen auf regionaler Ebene entwickeln. Die Warnstufe Gelb bedeutet eine "beginnende Übertragung innerhalb der Gemeinschaft".