Tschechischer Regierungschef Fiala legt ersten Haushalt vor

Die neue liberalkonservative Regierung in Tschechien hat ihren ersten Haushaltsentwurf vorgelegt. "Der Staat muss schlank sein - und er wird schlank sein", sagte Ministerpräsident Petr Fiala am Freitag vor dem Parlament in Prag. Im Vergleich zu den Plänen der populistischen Vorgängerregierung sehe das Budget für dieses Jahr Kürzungen in Höhe von umgerechnet mehr als drei Milliarden Euro vor. Davon betroffen sind unter anderem Subventionen für erneuerbare Energiequellen, Sonderzahlungen an die Krankenkassen und die Gehälter der Staatsbediensteten. Die Koalition aus fünf Parteien ist seit Mitte Dezember an der Macht.