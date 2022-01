Türkei hat 2021 wieder mehr Besucher aus dem Ausland empfangen

Der Tourismus in der Türkei hat sich im vergangenen Jahr leicht erholt. 2021 kamen mit gut 29 Millionen Besuchern fast doppelt so viele Menschen wie 2020 in das Land, wie aus am Montag veröffentlichten Zahlen der türkischen Statistikbehörde Tüik hervorgeht. 2019 und damit vor Ausbruch der Corona-Pandemie waren es allerdings noch knapp 52 Millionen gewesen.