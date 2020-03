Tui offenbar vor möglicher Einigung für Staatshilfe wegen Corona-Krise

(neu: Mit Absicherung der Kundenzahlungen) - Tui soll in der Corona-Krise kurz vor einer Einigung über staatliche Unterstützung in Milliardenhöhe stehen. Der Konzern ist schon seit einigen Tagen in Gesprächen darüber, ob Mittel aus den Hilfsprogrammen von Bund und Ländern beantragt werden. Jetzt stehen nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg die Chancen gut, zwei Milliarden Euro in Anspruch nehmen zu können. Ein Tui-Sprecher sagte dazu am Donnerstag: "Wir sind in guten Gesprächen." Es gebe aber noch keine abschliessende Entscheidung oder Zusage, betonte er. Die Zahlungen von Kunden, die zuletzt Reisen gebucht hatten, sind nach Angaben des Unternehmens derzeit ausreichend abgesichert.