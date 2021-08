Tunesiens Präsident fürchtet Attentat auf eigene Person

Nach der Entmachtung der moderat-islamistischen Ennahda-Partei fürchtet Tunesiens Präsident Kais Saied offenbar Opfer eines Anschlags zu werden. Er sei sich bewusst, dass es Attentatspläne gebe, sagte er in einer Rede im Präsidentenpalast von Karthago, wie die Staatsagentur TAP am Samstag meldete. Saied nannte demnach zwar niemandem beim Namen. Er warf seinen Feinden in der Ansprache am Freitagabend aber vor, sich trotz ihrer Bezugnahme auf den Islam von dessen Geboten weit entfernt zu haben.