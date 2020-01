"Bedrohen Sie niemals die iranische Nation", schrieb Irans Präsident Hassan Ruhani am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Dies geschah als Reaktion auf die jüngste Drohung von US-Präsident Donald Trump mit Angriffen auf 52 iranische Ziele.

"Wer sich auf die Zahl 52 bezieht, sollte sich auch an die Zahl 290 erinnern. #IR655", schrieb Ruhani. Er nahm damit Bezug auf die Maschine Iran Air 655, die 1988 von einem US-Kriegsschiff über der Strasse von Hormus abgeschossen worden war. 290 Menschen wurden dabei getötet. Der Iran fordert seither eine offizielle Entschuldigung der USA.

Those who refer to the number 52 should also remember the number 290. #IR655

Never threaten the Iranian nation.

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 6, 2020