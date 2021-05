Twitter: Sorge über Sicherheit indischer Mitarbeiter

(Ausführliche Fassung) - Twitter ist über die Sicherheit seiner Mitarbeiter in Indien besorgt. Ausserdem gebe es angesichts neuer Richtlinien für soziale Plattformen eine mögliche Gefahr für die Meinungsfreiheit, schrieb Twitter in einer Mitteilung am Donnerstag. Die am Mittwoch in Kraft getretenen Regeln der indischen Regierung verpflichten Plattformen und Dienste wie Twitter, Facebook und WhatsApp unter anderem, den ursprünglichen Sender eines Inhalts zu identifizieren.