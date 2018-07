"Trump verhängt neue Zölle für chinesische Waren"; "China schlägt im Handelsstreit zurück"; "Nehmen die USA deutsche Autobauer ins Visier?" - Meldungen wie diese liest man nicht nur täglich oder gar fast stündlich, sie beeinflussen derzeit stark die Aktienmärkte.

Anlegerinnen und Anleger, die in den vergangenen Tagen und Wochen die Märkte beobachtet oder dort gehandelt haben, können ein Lied davon singen. Nach unten geht’s, wenn eine neue Befürchtung um eine Verschärfung der Handelsstreitigkeiten der USA gegen China und Europa die Runde macht. Kurse können genauso schnell wieder anziehen: Dann etwa, wenn Zeichen einer scheinbaren Entspannung zwischen US-Präsident Donald Trumps Administration und den Regierungen in China und Europa hektisch Kauforder auslösen.

Die Charakterisierung des Konflikts ist allerdings nicht einheitlich. In der englischsprachigen Welt wird der Begriff "trade war" recht unbekümmert verwendet – aber ist schon gerechtfertigt, von einem "Krieg" zu sprechen?

