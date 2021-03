UBS Schweiz-Präsident kritisiert Vorgehen von Bundesrat bei EU-Dossier

Der Bundesrat hätte bereits klarer Stellung beziehen müssen, nachdem ein erstes Verhandlungsergebnis vorlag, kritisierte Gähwiler in einem am Samstag publizierten Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung". "Damals entglitt der Regierung das Dossier, und sie hat es nicht geschafft, die Zügel wieder in die Hand zu nehmen."

Jetzt könne der Bundesrat "Mut beweisen", indem er die Verhandlungen rasch abschliesse: "Wenn er davon überzeugt ist, dass ein gutes Ergebnis erzielt wurde, sollte das Abkommen den üblichen parlamentarischen Prozess durchlaufen, und am Ende sollte das Volk entscheiden." Sei er hingegen nicht davon überzeugt, wäre es für Gähwiler besser, die Übung abzubrechen. "Denn ein Nein des Volkes wiegt gegenüber der EU schwerer als ein Nein der Regierung und blockiert den politischen Dialog auf Jahre hinaus."

Schweiz kommt gestärkt aus Krise

Die Folgen der Coronakrise werde die Schweiz noch lange spüren, sagte der UBS-Manager im Interview weiter. Wenn die Kurzarbeit wegfalle, werde die Arbeitslosigkeit steigen, Dennoch sei er zuversichtlich. Die Schweizer Wirtschaft habe die Pandemie schon bisher deutlich besser überstanden als die umliegenden Länder. "Die Schweiz kann also gestärkt aus der Krise hervorgehen. Mit einer schnelleren Beschaffung der Impfstoffe wäre allerdings ein grösserer Vorsprung möglich gewesen", so Gähwiler.

Für die Bank erwartet Gähwiler einen weiteren Digitalisierungsschub im klassischen Privatkundensegment. Bei der UBS hätten die digitalen Kanäle zweistellige, zum Teil gar dreistellige Zuwachsraten erzielt. Dennoch bleibe eine persönliche Beratung gerade in der Vermögensverwaltung oder für die Firmenkunden wichtig. "Das Banking bleibt deshalb ein People's Business."

UBS-VR-Präsidium "kein Thema"

"Kein Thema" sei für ihn das Verwaltungsratspräsidium der UBS, das kommendes Jahr wohl neu besetzt werden. Für ihn stehe seine derzeitige Aufgabe im Vordergrund, versicherte Gähwiler auf eine entsprechende Frage. "Das Schweiz-Geschäft der UBS ist für mich eine Herzensangelegenheit."

tp/

(AWP)