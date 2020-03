UBS unterstützt Schweizer KMU in Coronakrise mit Liquidität

"Als führende Schweizer Bank sind wir uns unserer Verantwortung bewusst und stehen weiterhin als verlässlicher Partner an der Seite unserer Kunden" wird CEO Sergio Ermotti in dem Communiqué zitiert. "Gerade in einer solch aussergewöhnlichen Situation ist es wichtig, schnell und effizient zu handeln."

Um schnell auf die akuten Bedürfnisse der aufgrund der Coronakrise unverschuldet in Not geratenen Kunden eingehen zu können, werden die Kompetenzen der Entscheidungsträger in den Regionen vor Ort ausgeweitet.

