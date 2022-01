Über acht Millionen Corona-Infektionen in Spanien seit Pandemiebeginn

Die Zahl der Corona-Infektionen in Spanien seit Beginn der Pandemie ist auf 8 093 036 gestiegen. Seit dem Vortag seien 65 937 neue Fälle in dem Land mit 47 Millionen Einwohnern registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid am Freitag mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz sei von 1482,63 auf 1654,91 gestiegen.