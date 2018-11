Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez schrieb am späten Donnerstagabend auf Twitter: "Nach meinem Gespräch mit (der britischen Premierministerin) Theresa May liegen unsere Positionen weiter weit auseinander. Meine Regierung wird immer die Interessen Spaniens verteidigen. Wenn es keine Änderungen gibt, werden wir gegen den Brexit Veto einlegen."

After my conversation with Theresa May, our positions remain far away. My Government will always defend the interests of Spain. If there are no changes, we will veto Brexit.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 22, 2018