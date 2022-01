Ukraine-Konflikt: Blinken und Lawrow beginnen Treffen mit Handschlag

(Ausführliche Fassung) - Inmitten schwerer Spannungen im Ukraine-Konflikt sind der russische Aussenminister Sergej Lawrow und sein US-Kollege Antony Blinken am Freitag zu Krisengesprächen in Genf zusammengekommen. Die beiden Chefdiplomaten begrüssten sich vor den Flaggen ihrer Staaten in einem Hotel am Genfersee mit Handschlag. Beide sagten zum Auftakt, dass sie keinen Durchbruch bei den Gesprächen erwarteten. Blinken und Lawrow haben im Anschluss an die für zwei Stunden angesetzten Gespräche getrennte Pressekonferenzen angekündigt.