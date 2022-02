Ukraine-Konflikt: Schweiz und Österreich setzen auf Deeskalation

(Zusammenfassung) - Die Schweiz und Österreich setzen als neutrale Staaten in der Ukraine-Krise auf eine Deeskalation. Das sagte Bundespräsident Ignazio Cassis beim offiziellen Besuch des österreichischen Bundeskanzlers Karl Nehammer am Montag in Zofingen im Kanton Aargau. Nehammer sicherte der Schweiz zudem Hilfe bei Verhandlungen mit der EU zu.