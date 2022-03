“Wir können keine Erpressung akzeptieren”, sagte er im Interview mit Bloomberg TV. Die Verträge basierten auf Dollar und Euro und “wir empfehlen privaten Unternehmen, sich an diese Währungen zu halten”.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte vergangene Woche angekündigt, für die Erdgaslieferungen in den Westen künftig die Zahlung in Rubel zu fordern. Dies würde europäische Unternehmen effektiv dazu zwingen, die russische Währung zu stützen, nachdem diese durch die Sanktionen in Reaktion aus Moskaus Ukraine-Krieg abgerutscht ist.

“Putin muss sich entscheiden, ob er das akzeptiert oder nicht - in jedem Fall sind wir bereit und werden Lösungen finden”, sagte Lindner. “Es ist unser langfristiges Ziel, weniger abhängig von russischen Importen zu sein.” Die G7-Energieminister haben am Montag Putins Forderung nach Rubel-Zahlung einstimmig abgelehnt.

(Bloomberg)