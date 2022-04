Die Bundesregierung würde ein schrittweises Vorgehen eher unterstützen als einige der anderen diskutierten Optionen, wie zum Beispiel eine Preisobergrenze oder Zahlungsmechanismen, bei denen Teile der Moskauer Einnahmen zurückgehalten werden, hiess es von Personen, die mit den Gesprächen zwischen den Botschaftern bei der EU vertraut sind.

Das Verbot müsste mit einer Übergangsfrist einhergehen, sagten die Personen, die nicht genannt werden wollten, weil die Verhandlungen vertraulich sind. Die EU verfolgte einen ähnlichen Ansatz, als sie Anfang dieses Monats ein Kohleembargo verhängte.

Die EU arbeitet derzeit an ihrem sechsten Sanktionspaket, und es wird erwartet, dass in den nächsten Tagen Konsultationen unter den Mitgliedsstaaten stattfinden werden, so die Personen. Formelle Vorschläge könnten bereits nächste Woche zur Genehmigung vorgelegt werden. Eine endgültige Entscheidung über die genauen Mechanismen, wie die Gemeinschaft gegen russisches Öl vorgehen wird, muss noch getroffen werden, sagte eine der Personen.

Das Bundeswirtschaftsministerium war für eine Stellungnahme nicht sofort zu erreichen.

(Bloomberg)