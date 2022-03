Sie konzentrierten sich nach ukrainischen Angaben darauf, die Hauptstadt Kiew und die zweitgrösste Stadt Charkiw einzukesseln. Zugleich ziele das russische Vorgehen darauf ab, im Süden eine Landbrücke zur annektierten Halbinsel Krim zu schaffen, teilte der ukrainische staatliche Informationsdienst mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wollte sich im Laufe des Samstags an den US-Senat wenden und um weitere Hilfe bitten. Die Konferenzschaltung war nach Angaben von Senatsmitarbeitern für 15.30 (MEZ) geplant.

Kiew wurde erneut angegriffen, aus dem Zentrum waren Explosionen zu hören. Das ukrainische Medienunternehmen Suspilne berichtete unter Berufung auf die örtlichen Behörden, in der Stadt Sumi bestehe die Gefahr von Strassenkämpfen. Die Menschen in Sumi, das rund 300 Kilometer östlich von Kiew liegt, sollten in Schutzräumen bleiben.

Die strategisch wichtige Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer im Südosten der Ukraine ist bereits eingekesselt und liegt seit Tagen unter russischem Beschuss. Nach Angaben von Bürgermeister Wadym Boytschenko gibt es kein fliessendes Wasser mehr, keinen Strom, keine Heizung. Zudem würden die Lebensmittel knapp. "Wir werden einfach zerstört."

Behörden in Russland blockieren Twitter und Facebook

In Russland geht die Regierung verschärft gegen Medien vor. Nachdem bereits unter anderem die Deutsche Welle und BBC blockiert worden waren, beschränkten die Behörden einer Meldung der Nachrichtenagentur Tass vom Freitagabend zufolge den Zugang zum Kurznachrichtendienst Twitter. Interfax berichtete, dass Twitter blockiert worden sei.

Zuvor hatte die Medien- und Telekommunikationsaufsicht Roskomnadsor das soziale Netzwerk Facebook blockiert. Die USA kritisierten diesen Schritt. Die Entscheidung sei Teil umfassenderer Bemühungen der russischen Führung, den Bürgern eine ganze Reihe von Informationen vorzuenthalten, sagte US-Präsidialamtssprecherin Jen Psaki. Die USA seien darüber und über die Bedrohung der Redefreiheit tief besorgt.

Der US-Sender CNN beendete die Ausstrahlung in Russland. Die Situation werde weiter geprüft, teilte der Sender mit.

Am Freitag hatte das russische Parlament zudem ein Gesetz verabschiedet, dass eine Gefängnisstrafe von bis zu 15 Jahren für die absichtliche Verbreitung von Falschinformationen über die Streitkräfte vorsieht. So stimmte die Duma Änderungen des Strafgesetzbuches zu, die die Verbreitung von "fake news" zu einer Straftat machen, die mit Geldstrafen oder bis zu 15 Jahren Haft geahndet werden kann. Zudem können Bussgelder verhängt werden für öffentliche Aufrufe zu Sanktionen gegen Russland.

In dem seit zehn Tagen anhaltenden Krieg sind bereits mehr als eine Million Menschen geflohen, die meisten von ihnen in die direkten Nachbarländer wie Polen. Die russische Führung spricht nicht von einem Krieg, sondern von einem militärischen Sondereinsatz. Dieser ziele nicht auf Zivilisten, sondern auf "gefährliche Nationalisten".

(Reuters)