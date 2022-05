Drei russische Fernsehsender würden verboten, und Buchhaltungs- und Beratungsdienstleistungen für Russen seien für US-Firmen künftig untersagt, teilte die Regierung in Washington am Sonntag mit. Außerdem werden Führungskräfte der Gazprombank mit Sanktionen belegt, um Russland für seinen Einmarsch in der Ukraine zu sanktionieren. US-Präsident Joe Biden nahm am Sonntagnachmittag an einer Schaltkonferenz mit den G7-Staats- und Regierungschefs sowie dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj teil.

Die Maßnahmen gegen Führungskräfte der Gazprombank sind die ersten, die den russischen Gasexporteur Gazprom betreffen. Bisher haben die USA und die G7-Partner Schritte vermieden, die zu einer Unterbrechung der Gaslieferungen nach Europa führen könnten, dem wichtigsten Kunden Russlands. Die Bezahlung der Gasrechnungen wird über die Gazprombank abgewickelt.

(Reuters)