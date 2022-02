Ukraine-Krise: Johnson reist zu Sicherheitskonferenz nach München

Angesichts der sich zuspitzenden Krise an der russischen-ukrainischen Grenze will der britische Premierminister Boris Johnson zur Sicherheitskonferenz nach München reisen. Das teilte der Regierungssitz Downing Street am Freitag mit. Auch Aussenministerin Liz Truss und Verteidigungsminister Ben Wallace hatten bereits ihre Teilnahme angekündigt. Erwartet wird, dass Johnson am Samstag in München eintrifft.