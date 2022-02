Unabhängig von dem aktuellen Konflikt zwischen zwei ehemaligen Sowjetrepubliken hat die russische Führung bereits 2003 den Anspruch erhoben, Schutzmacht der im Ausland lebenden Russen zu sein.

Hintergrund ist, dass beim Zerfall der Sowjetunion 1991 rund 17 Millionen Russen nicht in Russland selbst, sondern in anderen, dann unabhängigen Teilrepubliken lebten. 2010 wurde die Militärdoktrin so erweitert, dass das russische Militär zum Schutz von Russen in anderen Staaten eingesetzt werden darf, was Interventionen legitimieren soll.

In den von prorussischen Separatisten kontrollierten ostukrainischen Gebieten um Luhansk und Donezk hat Russland in den vergangenen Monaten massenweise russische Pässe ausgegeben.

Es gibt in einigen anderen Staaten wie etwa im Baltikum die Sorge, dass Putin auch dort ähnliche Wege gehen könnte. Es folgt eine Übersicht über den Anteil der russischstämmigen Bevölkerung in einigen anderen Ländern:

Estland

Der Anteil der russisch-sprachigen bzw -stämmigen Bevölkerung in dem EU- und Nato-Land beträgt knapp 25 Prozent. Die Russischstämmigen leben vor allem im Osten des Landes.

Lettland

In Lettland beträgt der Anteil ebenfalls knapp 25 Prozent. Aussenminister Edgars Rinkevics betonte im Reuters-Interview, dass er sich der Loyalität dieser Bevölkerungsgruppe sehr sicher sei. Man erlebe aber russische Propaganda, die sich gezielt an diese Menschen richte.

Litauen

In Litauen liegt der Anteil bei unter sechs Prozent. Auch die litauische Regierung ist sich laut Aussenminister Landsbergis sicher, dass dieser Teil der Bevölkerung loyal zu dem Land steht.

Kasachstan

Hier liegt der Anteil der russischstämmigen Bevölkerung laut kasachischer Botschaft bei rund 18,4 Prozent. Ein Grossteil lebt im Norden. Russische Ultranationalisten hatten vor Jahren deshalb einmal gefordert, den Norden des Landes Russland anzugliedern.

Belarus

In Belarus wird der Anteil der russischstämmigen Bevölkerung auf etwas mehr als acht Prozent geschätzt - aber die deutliche Mehrheit der Bevölkerung spricht russisch.

Moldawien

In Moldawien unterstützt Russland mit Militär bereits den abtrünnigen Landesteil Transnistrien. Der Anteil der Russischstämmigen an der gesamten Bevölkerung Moldawiens liegt nur bei gut vier Prozent - aber bei rund 30 Prozent in Transnistrien.

