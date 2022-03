"Für die Sicherheit von Kernkraftwerken wichtige Systeme sind funktionsfähig." In dem AKW sei aktuell nur der vierte Block in Betrieb. In einem Block liefen geplante Reparaturarbeiten, andere seien vom Netz genommen, hiess es. Russische Truppen hätten das Kraftwerk besetzt. Russland hatte sich zunächst nicht geäussert./cht/DP/jha

(AWP)