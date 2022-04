Der Vize-Kommandeur des zentralen Militärbezirks, General Rustam Minnekajew, sprach laut mehreren russischen Nachrichtenagenturen davon, die gesamte Donbass-Region im Osten wie auch den Süden des Landes bis hin zu Transnistrien einzunehmen, ein von prorussischen Separatisten kontrollierter Teil Moldaus.

Das ukrainische Verteidigungsministerium erklärte dazu, Russland versuche nicht mehr seine wahren Ziele zu verstecken. Bundeskanzler Olaf Scholz sicherte die Lieferung weiterer Waffen und von Munition an die Ukraine zu, allerdings mit Einschränkungen. In der Ampel-Koalition zeigten sich weiter Spannungen über Art der Hilfen für die Ukraine.

Die von Minnekajew beschriebenen Eroberungen würden ein Vorrücken der Armee auf einer breiten Front Hunderte Kilometer tief ins Land bedeuten. Das Gebiet würde auch die grösseren Städte Odessa und Mykolaiw umfassen. "Sie verstecken es nicht mehr", schrieb das ukrainische Verteidigungsministerium dazu auf Twitter.

They stopped hiding it. Today, the command of russian looters, rapists and murderers acknowledged that the goal of the “second phase” of the war is not victory over the mythical Nazis, but simply the occupation of eastern and southern Ukraine. Imperialism as it is.

— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 22, 2022