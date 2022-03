06:35

Der Bürgermeister von Mariupol, Wadim Bojchenko, meldete in der Nacht über den Dienst Telegram, Menschen könnten die Stadt nun mit Privatautos verlassen. Binnen zwei Tagen seien rund 6500 Autos aus Mariupol herausgekommen. Doch gebe es keine Feuerpause, die Menschen seien unter Beschuss geflohen. Am Mittwoch hatte es in Mariupol einen verheerenden Bombenangriff auf ein Theatergebäude gegeben. Bojchenko sagte, dort hätten sich mehr als 1000 Menschen befunden, es sei eine "weitere Tragödie". Die Zivilisten sollen in dem Gebäude Schutz gesucht haben. Für den Angriff geben sich die Ukraine und Russland gegenseitig die Schuld.

Shells hit theatre sheltering Ukraine civilians, Biden calls Putin a war criminal https://t.co/JeZYnkPDsM pic.twitter.com/tmS7OTwKdt — Reuters (@Reuters) March 17, 2022

05:45

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki fordert die NATO-Staaten zu mehr Unterstützung für die Ukraine auf. "Kiew will Hilfe von der freien Welt. Das kann bedeuten, eine Flugverbotszone einzurichten oder eine humanitäre Mission zu starten, um Menschenleben zu retten", sagt Morawiecki der "Bild" einem Vorabbericht zufolge. Derzeit helfe die NATO mit humanitärer Unterstützung, doch das Leiden der Ukrainer rufe nach Aktionen statt Worten. Auf die Frage, ob Polen bereit sei, über Umwege MiG-29-Kampfjets an die Ukraine zu liefern, sagt Morawiecki: "Wir sind weiterhin bereit, die Jets zu liefern, aber nur unter dem Schirm und in Absprache mit Nato und den USA."

04:55

Japans Militär hat nach eigenen Angaben vier grosse russische Amphibienschiffe gesichtet, die in Richtung Westen fahren. Vom japanischen Verteidigungsministerium veröffentlichte Bilder der Schiffe, die Träger für amphibische Fahrzeuge sind, zeigen, dass auf dem Deck eines der Schiffe anscheinend Militärlastwagen geladen waren. Wie ein Sprecher des japanischen Militärs mitteilt, ist es ungewöhnlich, dass russische Schiffe die Meerenge so nahe an japanischem Territorium passieren.

Auswirkungen auf Jobs, Sprit, Wohnen und Konsum: Schweizer Haushalte bezahlen teuer für den Ukraine-Krieg https://t.co/yHV6J0j0iS — Blick (@Blickch) March 16, 2022

02:55

Der Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" zufolge, sollen sich in dem von russischen Truppen beschossenen Theater in der Hafenstadt Mariupol mindestens 500 Zivilisten aufgehalten haben. Wie das ukrainische Aussenministerium erklärt, sollen die russischen Streitkräfte eine Bombe auf die Kultureinrichtung abgeworfen haben. Russland bestreitet laut der russischen Nachrichtenagentur RIA den Angriff. Die genaue Zahl der Todesopfer ist weiter unklar.

01:20

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äussert sich in einer Videoansprache erneut zu Verhandlungen und der angestrebten Waffenruhe mit Russland: "Meine Prioritäten während der Verhandlungen sind absolut klar: das Ende des Krieges, Garantien für Sicherheit, Souveränität, Wiederherstellung der territorialen Integrität, echte Garantien für unser Land, echter Schutz für unser Land."

22:00

Russland weist einem Medienbericht zufolge den Vorwurf von US-Präsident Joe Biden zurück, Staatschef Wladimir Putin sei ein Kriegsverbrecher. Bidens Bemerkung sei "inakzeptable und unverzeihliche Rhetorik", zitiert die Nachrichtenagentur Tass den russischen Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow.

21:00

US-Präsident Joe Biden hat weitere Waffenlieferungen und Militärhilfen in Millionenhöhe für die Ukraine angekündigt und Russlands Präsidenten Wladimir Putin erstmals öffentlich einen "Kriegsverbrecher" genannt. In dem 800 Millionen Dollar (730 Millionen Euro) schweren Hilfspaket seien unter anderem Flugabwehrraketen, Drohnen und Tausende Panzerabwehrwaffen enthalten, kündigte Biden am Mittwoch in Washington an. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem dringlichen Appell vor beiden Kammern des US-Kongresses mehr Unterstützung der westlichen Verbündeten gefordert.

20:50

Schweden will seine Verteidigungsausgaben in diesem Jahr um etwa drei Milliarden Kronen (etwa 288 Millionen Euro) erhöhen. Unter anderem könnten damit die Zahl der Beschäftigten im Verteidigungsbereich sowie die Vorräte an Munition, Treibstoff und kritischer Ausrüstung erhöht werden, zitiert das schwedische Fernsehen Verteidigungsminister Peter Hultqvist. Schweden ist nicht Mitglied der Nato. Die Regierung in Stockholm hat angekündigt, den Verteidigungshaushalt sobald wie möglich auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zu erhöhen.

20:30

Nach Forderungen, dass sich SAP, Microsoft und Oracle komplett aus Russland zurückziehen sollen, verteidigt SAP-Chef Christian Klein den Kurs seines Konzerns. Zwar habe SAP Vertrieb und Services in Russland gestoppt. Doch es bleiben Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen etwa aus den Bereichen Energie, Gesundheit und Handel. "Unternehmen, die für Bürgerinnen und Bürger von entscheidender Bedeutung sind", sagt Klein dem "Mannheimer Morgen". Die Sanktionen würden diese Firmen bewusst ausklammern. "Sollen wir jetzt als SAP sagen: Wir wissen es besser und ziehen uns noch mehr zurück? Die Zivilbevölkerung leidet schon stark genug und es kann nicht der richtige Weg sein, noch mehr unschuldige Menschen zu bestrafen." Sollten weitere Sanktionen beschlossen werden, würden auch diese umgesetzt. Aber in der derzeitigen Lage über die politischen Vorgaben hinaus zu gehen, wäre ein grosser Fehler, so Klein.

