Die sieben wichtigsten westlichen Industriestaaten stellen sich hinter die Position der USA und der EU, aus den Ölimporten aus Russland schrittweise auszusteigen. "Wir werden dafür sorgen, dass wir dies rechtzeitig und geordnet tun, und zwar in einer Weise, die der Welt Zeit gibt, alternative Lieferungen zu sichern", hiess es in einer am Sonntag veröffentlichten G7-Erklärung. Zuvor hatten Kanzler Olaf Scholz und die Staats- und Regierungschefs von USA, Frankreich, Italien, Grossbritannien, Kanada und Japan in einer Videoschalte konferiert. Daran nahm auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teil.

Die G7-Staaten wollen auch mit Sanktionen gegen Dienstleistungen für Russland dafür sorgen, dass das Land wirtschaftlich zunehmend isoliert wird. "Drittens werden wir weiterhin Massnahmen gegen russische Banken ergreifen, die mit der Weltwirtschaft verbunden und für das russische Finanzsystem systemrelevant sind", hiess es in der Erklärung.

Die G7-Chefs erinnerten am 8. Mai an das Ende des Zweiten Weltkrieges und warfen Russland erneut einen Angriffskrieg gegen die Ukraine vor. "Seine Handlungen bringen Schande über Russland und die historischen Opfer seines Volkes", schrieben sie mit Hinweis auf Russlands Präsident Wladimir Putin. Mit seinem Einmarsch in die Ukraine und seinen Handlungen dort seit 2014 habe Russland gegen die internationale, auf Regeln basierende Ordnung verstossen.

Krieg - «Erpressung, Diebstahl und Raub»: Russland stiehlt laut deutscher Regierung Getreide der Ukraine https://t.co/vztZMFhqy0 pic.twitter.com/eGBKj9Wfaf — cash (@cashch) May 8, 2022

+++

23:25

Nach Ungarn, der Slowakei und Tschechien fordert auch Bulgarien eine Ausnahme vom geplanten russischen Öl-Embargo der EU. Andernfalls werde Bulgarien sein Veto einlegen, sagt der Vize-Ministerpräsident Assen Wassilew dem bulgarischen Sender BNT.

Bulgaria says will veto EU oil sanctions on Russia if it does not get derogation https://t.co/spyNvj1GT2 pic.twitter.com/ErdR55Hw24 — Reuters (@Reuters) May 9, 2022

Eine Ausnahme sei notwendig, weil die bulgarische Raffinerie Burgas Zeit für die Ausweitung ihrer Entschwefelung benötige, sollte sie nur noch nicht-russisches Öl verarbeiten. Die Hälfte des dort verarbeiteten Öls kommt derzeit noch aus Russland. Angesichts der derzeitigen Gespräche mit der EU dazu glaube er aber nicht, dass Bulgarien am Ende sein Veto einlegen müsse, sagte Wassilew.

+++

22:50

Bei dem Bombenangriff auf die Dorfschule in der ostukrainischen Region Luhansk sind laut Präsident Wolodymyr Selenskyj etwa 60 Menschen getötet worden. Es handele sich um Zivilisten, die dort Unterschlupf gesucht hätten. Gouverneur Serhij Gaidai hatte schon am Nachmittag die Befürchtung geäussert, dass es 60 Tote gegeben haben könnte. In der Schule in Bilohoriwka hätten 90 Menschen Unterschlupf gesucht, hatte er erklärt. Nach dem Angriff sei dort ein Feuer ausgebrochen. Nach dem Löschen des Brandes habe man 30 Menschen aus den Trümmern rettet können, sieben davon verletzt.

+++

20:15

Kanada kündigt an, alle Handelszölle auf ukrainische Einfuhren für ein Jahr auszusetzen. Ministerpräsident Justin Trudeau sagt bei einem zuvor nicht angekündigten Besuch in Kiew und nach Gesprächen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj, Kanada werde auch weiter Waffen und militärische Ausrüstung an die Ukraine liefern. Darüber hinaus werde sein Land neue Sanktionen gegen Russland verhängen.

+++

