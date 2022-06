15:30

Israel soll über Ägypten künftig verflüssigtes Gas nach Europa liefern. Während eines Besuchs von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Kairo am Mittwoch unterzeichneten Minister der beiden Länder eine entsprechende Absichtserklärung. Für die europäische Seite unterschrieb EU-Energiekommissarin Kadri Simson. Die Einigung komme zu einer "sehr schwierigen Zeit" für die EU - während eines Kriegs auf europäischem Boden, sagte von der Leyen. Ziel seien fossile Brennstoffe von "vertrauenswürdigen Lieferanten".

We are also partnering with Egypt to improve our security of energy supply and advance towards our global climate goals.

As chair of COP27, Egypt will play an important role to keep the global community on track.

You can count on my support for a successful COP27 in November. pic.twitter.com/D1Ky9A5TJ9

