09:20

In Finnland sprechen sich Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsidentin Sanna Marin für einen Beitritt des Landes zur Nato aus. Das erklärten sie am Donnerstag.

+++

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 May 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/uVTQA0NbhY #StandWithUkraine pic.twitter.com/8ArBHMQinJ — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 12, 2022

+++

08:20

Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält es für möglich, dass Deutschland schon im kommenden Winter einen russischen Gasboykott verkraften könnte. Er plädierte erneut für Energiesparen.

"Wenn wir zum Jahreswechsel volle Speicher haben, wenn zwei der vier von uns angemieteten schwimmenden LNG-Tanker (Flüssiggas) schon am Netz angeschlossen sind und wenn wir deutlich an Energie sparen, können wir im Fall eines Abrisses der russischen Gaslieferungen einigermassen über den Winter kommen", sagte Habeck der "Wirtschaftswoche".

Den ausführlichen Bericht finden Sie hier.

+++

07:05

Die ukrainische Führung schlägt dem russischen Militär ein Tauschgeschäft für die im Stahlwerk Azovstal in Mariupol verschanzten letzten Verteidiger der Hafenstadt vor. "Als ersten Schritt haben wir den Russen folgenden Tausch angeboten: Wir transportieren unsere schwerverwundeten Jungs in einem humanitären Korridor aus Azovstal ab", sagte Vize-Regierungschefin Wereschtschuk nach Angaben der "Ukrajinska Prawda". Gleichzeitig lasse das ukrainische Militär russische Kriegsgefangene "nach Standardregeln für deren Austausch" frei. Die Verhandlungen dazu dauerten noch an.

In den vergangenen Tagen war mehrfach über das Leiden der verwundeten ukrainischen Soldaten im Stahlwerk berichtet worden. Nach Darstellung eines Sanitäters herrscht dort inzwischen absoluter Mangel an Medikamenten. Das weiträumige Stahlwerk ist die letzte Bastion der ukrainischen Truppen in der schwer zerstörten Hafenstadt Mariupol. Das russische Militär fordert von den Verteidigern die Kapitulation, die ukrainischen Truppen lehnen das kategorisch ab.

Die Ukraine versucht Verteidiger des Asow-Stahlwerks mit einem Tauschgeschäft zu retten. Klitschko sieht Kiew als Hauptziel des russischen Militärs. Und: Human Rights Watch prangert Streumunition an. Der Überblick. https://t.co/UDSOMIwgPf — DER SPIEGEL (@derspiegel) May 12, 2022

+++

07:00

"Wir verhandeln mit den führenden Nationen der Welt, um der Ukraine Vertrauen in die Sicherheit für die kommenden Jahrzehnte zu geben", sagte Selenskyj am Mittwochabend in seiner täglichen Videoansprache. Unter anderem sei am 8. Mai beim Treffen der G7, an dem die Ukraine erstmals teilnahm, über dieses Thema gesprochen worden.

"Dies ist nun das erste Mal in der Geschichte unseres Staates, dass solche Garantien erfasst werden können", sagte Selenskyj. Und zwar nicht in irgendwelchen Memoranden oder unklaren Formulierungen, "sondern konkrete Garantien". Diese seien damit auch "nicht nur rechtsgültig, sondern auch so formuliert, dass klar ist: Was genau, wer konkret und wie konkret (der Ukraine) garantiert wird".

Die russische Armee hatte am 24. Februar ihre Offensive gegen die Ukraine gestartet. Eine der Forderungen Moskaus zur Beendigung der Kampfhandlungen ist ein klares Bekenntnis Kiews zur politischen Neutralität, für die das Land jedoch starke internationale Sicherheitsgarantien sucht.

+++

06:30

Die Aussenminister der G7-Staaten kommen heute (Donnerstag) zu dreitägigen Beratungen in Weissenhaus in Schleswig-Holstein zusammen. Im Vordergrund des am Abend beginnenden Treffens unter deutscher G7-Präsidentschaft steht der Krieg in der Ukraine. Aussenministerin Annalena Baerbock hat dazu auch den ukrainischen Ressortchef Dmytro Kuleba eingeladen, der sein Kommen zugesagt hat. Baerbock hatte bei ihrem Besuch in Kiew am Dienstag erneut die feste Solidarität Deutschlands mit dem von Russland angegriffenen Land versichert. Die Ministerin war die erste deutsche Regierungsvertreterin, die seit Kriegsbeginn am 24. Februar in die Ukraine reiste.

Am Donnerstagabend kommen die Minister an der Ostseeküste zu einem ersten Treffen zusammen. Am Freitagmorgen sollen Kuleba und der moldawische Aussenminister Nicu Popescu an den Gesprächen teilnehmen. Die Staats- und Regierungschefs der G7 hatten nach einer Video-Konferenz am Sonntag ihre Unterstützung für einen Stopp von Öl-Importen aus Russland erklärt. Der G7 gehören neben Deutschland die USA, Kanada, Grossbritannien, Frankreich, Italien und Japan an. Nach Abschluss des G7-Treffens am Samstagmittag kommen die Nato-Aussenminister am Samstagabend und Sonntag zu informellen Gesprächen in Berlin zusammen.

+++

Er ist der neue Spionagechef: Putin wechselt mitten im Krieg seinen Geheimdienst aus https://t.co/2JQYStWy66 — Blick (@Blickch) May 11, 2022

+++

06:25

An dem Beitritt von Finnland und Schweden zur Nato bestehen laut Insidern keine Zweifel mehr. "Sie werden einen Antrag stellen und ihnen wird die Aufnahme gewährt werden", sagte ein hochrangiger Diplomat unter der Bedingung der Anonymität der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. "Wenn nicht jetzt, wann dann?", sagte ein zweiter Diplomat unter Verweis auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine. Die Nato werde die Beitrittsgesuche zügig durchwinken.

Die Anträge der beiden skandinavischen Länder werden mit Sicherheit genehmigt, entweder auf oder vor dem geplanten Nato-Gipfel in Madrid Ende Juni, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen Reuters. "Wir werden nicht auf den Madrider Gipfel warten, wenn es früher möglich ist", erklärte ein Nato-Vertreter. Während des einjährigen Ratifizierungsprozesses würden die Verbündeten eine verstärkte Truppenpräsenz in der Region bereitstellen, mehr Militärübungen und Seepatrouillen in der Ostsee abhalten und möglicherweise US-amerikanische und britische Streitkräfte nach Finnland und Schweden entsenden, hiess es weiter. Finnland werde den Insidern zufolge am Donnerstag seine Aufnahme in das transatlantische Verteidigungsbündnis beantragen, Schweden werde am Sonntag seinen jahrzehntelangen Widerstand gegen eine Mitgliedschaft aufgeben.

Ein Beitritt der beiden Staaten zum Bündnis wäre strategisch von grosser Bedeutung. Finnland hat eine rund 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland und würde als Nato-Mitglied das Kräfteverhältnis in der Region massiv verändern. Russland hat deshalb bereits "ernsthafte Konsequenzen" für den Fall angekündigt.

+++

Ukraine-Krieg - Die Sanktionen für russische Staatsschuld sind ein Dilemma für den Westen https://t.co/LzQDJYmQLN pic.twitter.com/1YPf5G0F6C — cash (@cashch) May 11, 2022

+++

05:00

Der deutsche Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält es für möglich, dass Deutschland schon im kommenden Winter einen russischen Gasboykott verkraften könnte. "Wenn wir zum Jahreswechsel volle Speicher haben, wenn zwei der vier von uns angemieteten schwimmenden LNG-Tanker schon am Netz angeschlossen sind und wenn wir deutlich an Energie sparen, können wir im Fall eines Abrisses der russischen Gaslieferungen einigermassen über den Winter kommen", sagt Habeck der Zeitung "Wirtschaftswoche". Weniger Verbrauch sei das A und O. Wenn Industrie und Privatleute zehn Prozent des Verbrauchs einsparten, "dann sind das die entscheidenden Prozente, um nicht in eine Notlage zu geraten. Da sollten alle mitmachen." Mehr Effizienz sei ein wesentlicher Hebel gegen Putin.

+++

22:15

Bulgarien hat nach dem Gaslieferstopp aus Russland nun Lieferungen von Flüssiggas aus den USA vereinbart. Die ersten US-amerikanischen Flüssiggas-Lieferungen sollen im Juni zu Preisen etwas unter denen des russischen Energiekonzern Gasprom erfolgen, wie Regierungschef Kiril Petkow am Mittwochabend nach seiner Rückkehr von einem Arbeitsbesuch in den USA erläuterte.

+++

21:10

Zweieinhalb Monate nach Beginn des Kriegs in der Ukraine fliesst nun weniger Gas aus Russland nach Europa. Die Ukraine drosselte am Mittwoch den Transit durch das Gebiet Luhansk im Osten des Landes. Begründet wurde dies damit, dass der Betrieb in einer Station kriegsbedingt nicht mehr kontrolliert werden könne. Nach Angaben des russischen Staatskonzerns Gazprom konnten am Mittwoch noch 72 Millionen Kubikmeter russisches Gas in Richtung Westen durchgeleitet werden - etwa ein Viertel weniger als am Tag zuvor.

+++

19:55

Der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes (SWR) wirft dem US-Aussenministerium eine Verbreitung von Propaganda wie unter den Nazis vor. Sergei Naryschkin erklärte auf der Website seiner Behörde, die USA förderten die Verbreitung von falschen Informationen auf dem Messenger–Dienst Telegram, um die politische und militärische Führung in Russland zu diskreditieren und entmenschlichen. "Ihr Vorgehen hat viel gemeinsam mit den Traditionen des (Reichs-)Ministeriums für Volksaufklärung und Propaganda im Dritten Reich und dessen Leiter Joseph Goebbels". Belege legt Naryschkin nicht vor. Ein Vertreter des US–Aussenministeriums nennt die Vorwürfe "unglaublich ironisch" und wirft Russlands vor, Desinformation und Propaganda zu verbreiten.

+++

19:30

Russland kündigt Sanktionen gegen Teile des Gaskonzerns Gazprom Germania an, der unter der Treuhandschaft der Bundesnetzagentur steht. Die Ankündigung auf der Website der russischen Regierung nennt keine Einzelheiten zu den Massnahmen. Insgesamt sind 31 Unternehmen aufgelistet. Dazu gehört EuRoPol GAZ PA, dem Besitzer des polnischen Abschnitts der Jamal-Europa Erdgas-Pipeline. Der russische Energieriese Gazprom hat sich aus Gazprom Germania zurückgezogen. Das Bundeswirtschaftsministerium setzte die Netzagentur bis Ende September als Treuhänderin ein.

Ukraine-Krieg - Moskau verbietet Geschäfte mit ehemaligen Gazprom-Töchtern im Ausland https://t.co/38jsD7zORD pic.twitter.com/jZu9OH0Vam — cash (@cashch) May 12, 2022

+++

+++

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)