12:30

Ein Nato-Beitritt Schwedens würde nach Einschätzung von Aussenministerin Ann Linde stabilisierend wirken und den Ostsee-Anrainern zugutekommen. "Schwedens Nato-Mitgliedschaft würde die Schwelle für militärische Konflikte erhöhen und damit eine konfliktverhindernde Wirkung in Nordeuropa haben", sagt sie vor der Presse bei der Vorstellung eines Berichtes zur Sicherheitslage.

Der schwedische Verteidigungsminister Peter Hultqvist rechnet mit einer Reaktion Russlands bei einem Nato-Beitritt seines Landes. In einem solchen Fall sei Schweden bereit, mit jeder Gegenreaktion umzugehen. Finnland, das eine rund 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland teilt, hat bereits am Donnerstag seinen Willen zum Nato-Beitritt bekundet. Es wird erwartet, dass Schweden dem Beispiel folgt und am Montag einen Antrag auf Nato-Mitgliedschaft stellen könnte.

+++

11:50

Die Ukraine will so lange wie nötig um die abgelegene Schlangeninsel im Schwarzen Meer kämpfen. Wer die Insel kontrolliere, könne zu jeder Zeit die Bewegung ziviler Schiffe in alle Richtungen zur Südukraine blockieren, sagt der Chef des Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, im Fernsehen. Die erneuten Gefechte rings um die Insel in den vergangenen Tagen könnten sich zu einem Kampf um die Kontrolle über die westliche Schwarzmeerküste entwickeln.

+++

10:55

Die Ukraine braucht nach den Worten der britischen Aussenministerin Liz Truss mehr Waffen. Die Lieferungen und weitere Sanktionen gegen Russland seien sehr wichtig, um den Druck auf Präsident Wladimir Putin aufrecht zu erhalten, sagte Truss am Freitag zum Auftakt des Treffens der G7-Aussenminister in Weissenhaus in Schleswig-Holstein.

Die Europäische Union stellt der Ukraine weitere 500 Millionen Euro als Militärhilfe zur Verfügung, wie der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell in Weissenhaus ankündigte. Damit erhöht sich die Militärhilfe der EU für die Ukraine laut Borrell auf insgesamt zwei Milliarden Euro

Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock erklärte auf Twitter, niemals seit Ende des Kalten Krieges seien die sieben führenden westlichen Industriestaaten einer grösseren Herausforderung ausgesetzt gewesen als derzeit. "Niemals waren wir geschlossener. Unsere gemeinsamen Werte sind unsere Stärke."

Deutschland hat derzeit die G7-Präsidentschaft inne. Weitere Mitglieder sind die USA, Kanada, Grossbritannien, Frankreich, Italien und Japan, deren Aussenminister Baerbock nach Schloss Weissenhaus in Schleswig-Holstein eingeladen hat. Am Freitagvormittag nahmen auch die Aussenminister der Ukraine und von Moldawien, Dmytro Kuleba und Nicu Popescu, an dem Treffen teil.

+++

10:20

Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell dringt auf eine schnelle Entscheidung der Mitgliedstaaten für ein Öl-Embargo gegen Russland. "Ich bin sicher, wir werden eine Einigung bekommen, und wir brauchen diese Einigung", sagt Borrell beim Treffen der G7-Aussenminister. Sollten die Botschafter der EU-Staaten sich nicht einigen können, müssten die Aussenminister bei ihrem Treffen am kommenden Montag den Durchbruch erzielen. Vor allem Ungarn lehnt ein Embargo gegen russisches Öl weiter ab.

+++

09:30

Die Ukraine braucht nach den Worten der britischen Aussenministerin Liz Truss mehr Waffen. Dies und weitere Sanktionen seien sehr wichtig, um den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufrecht zu erhalten, sagt sie bei der Ankunft beim G7-Treffen in Weissenhaus im norddeutschen Bundesland Schleswig-Holstein.

+++

08:25

Ukrainische Einheiten haben nach britischen Angaben verhindert, dass russische Truppen den Fluss Siwerskji Donez im Donbass überqueren. Dieser fliesst westlich der Stadt Sewerodonezk. Bilder zeigten, dass das russische Militär unter anderem die eingesetzte Ausrüstung zur Bildung von Ponton-Brücken verloren habe, teilt das britische Verteidigungsministerium mit. Es beruft sich auf den jüngsten Lagebericht des britischen Militärgeheimdienstes. Die russischen Truppen hätten versucht, Richtung Slowjansk und Kramatorsk durchzubrechen.

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 13, 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/7SVSQChAFe

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 May 2022

+++

07:50

Der deutsche Agrarminister Cem Özdemir wirft Russland vor, Hunger gezielt als Kriegswaffe einzusetzen, indem der Export ukrainischen Getreides durch Blockade der Häfen verhindert werde. Die gelte innerhalb der Ukraine, aber auch weltweit, da allein die Ukraine die Hälfte des Getreides für das Welternährungsprogramm liefere, sagt der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk vor der G7-Agrarministerkonferenz in Stuttgart.

"Das ist bewusste Kriegsstrategie - die Verknappung, die Erhöhung der Preise." Derzeit sei Odessa der einzige freie Seehafen der Ukraine. Es dürfe "nicht fallen." Mit der EU und den europäischen Partnern werde nach alternativen Transportwegen für ukrainisches Getreide gesucht - auf dem Landweg, über die Donau, auf der Schiene. All das werde aber den Seeweg nicht ersetzen können. Die Seewege müssten frei werden.

+++

06:55

Knapp zweieinhalb Monate nach der Invasion russischer Truppen in die Ukraine ist die strategische Niederlage Russlands nach Ansicht des ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj "offensichtlich". Die Niederlage Moskaus sei "für jeden auf der Welt offensichtlich und auch für diejenigen, die immer noch mit ihnen (den Russen) kommunizieren", sagte Selenskyj am Donnerstagabend in seiner täglichen Videobotschaft. Nur habe Russland nicht den Mut, die Niederlage einzugestehen. "Sie sind Feiglinge und versuchen, diese Wahrheit hinter neuen Raketen-, Luft- und Artillerieangriffen zu verbergen."

+++

06:45

Die auf Twitter veröffentlichte Karte des britischen Ministry of Defence zeigt die Kriegssituation am Donnerstag:

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 May 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/ftXdAgxpI5

#StandWithUkraine pic.twitter.com/KJx4QAvn91

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 12, 2022