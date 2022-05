10:00

Der russische Gaskonzern Gazprom liefert eigenen Angaben zufolge weiterhin Gas über die Ukraine nach Europa - allerdings weniger als zuletzt. Die Menge habe am Mittwoch 72 Millionen Kubikmeter betragen, nachdem es am Dienstag 95,8 Kubikmeter gewesen seien. Gazprom teilte nicht mit, ob dieses Niveau mit den Anfragen der europäischen Kunden übereinstimmt. Die Buchungen für den russischen Gastransit nach Europa durch die Ukraine über die Schlüsselroute Sochraniwka sind am Mittwoch auf null gesunken, wie aus Daten des ukrainischen Gaspipeline-Betreibers hervorgeht.

+++

08:30

Die Gas-Versorgung Deutschlands ist trotz des teilweisen Stopps des Transits durch die Ukraine der Bundesregierung zufolge derzeit nicht bedroht. "Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist aktuell weiter gewährleistet", teilt das Wirtschaftsministerium mit. Der Verband "Zukunft Gas" erklärt, man müsse die wirklichen Gasflüsse jetzt erstmal beobachten. "Erst dann können wir mögliche Auswirkungen abschätzen."

Die Ukraine hatte tags zuvor davor gewarnt, die Lieferungen über über die Schlüsselroute Sochraniwka kriegsbedingt einzustellen. Der ukrainische Netzbetreiber GTSOU erklärte, er könne die Nowopskow-Verdichterstation in der östlichen Luhansk-Region wegen "der Einmischung der Besatzungsmächte in technische Prozesse" nicht mehr betreiben. Daher werde der Gasfluss ab Mittwoch über die damit verbundene Sochraniwka-Route eingestellt und stattdessen über den Sudscha-Knotenpunkt geleitet. Dort stand die Buchungsdurchleitung am Mittwoch den Daten zufolge bei knapp 72 Millionen Kubikmetern. Dagegen erklärt der russische Erdgaskonzern Gazprom, eine derartige Umstellung sei technisch unmöglich. GTSOU zufolge fließt über Sochraniwka fast ein Drittel des Erdgases, das von Russland über die Ukraine nach Europa geleitet wird.

+++

07:30

Die Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Streitkräften um die Schlangeninsel im Schwarzen Meer dauern nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums an. Russland versuche wiederholt, seine Truppen auf der Insel zu verstärken. Wenn Russland seine Position auf der Insel mit strategischer Luftabwehr und Marschflugkörpern zur Küstenverteidigung festige, könnte es das nordwestliche Schwarze Meer beherrschen, twitterte das britische Verteidigungsministerium in einem Lagebericht.

+++

07:00

Der britische Premierminister Boris Johnson reist heute Mittwoch nach Schweden und Finnland, zwei Staaten, die angesichts des Ukraine-Krieges einen Nato-Beitritt erwägen. Johnson werde allgemeine Sicherheitsfragen erörtern, sagt sein Sprecher. Eine Entscheidung beider Staaten über einen Beitrittsantrag wird in diesem Monat erwartet. Sie wollen für eine etwaige Übergangsphase Sicherheitsgarantien der Allianz.

+++

Patron, an expert bomb finder and perhaps Ukraine's smallest fighter, has been honored by the country's president.

He has found more than 200 Russian explosives, President Volodymyr Zelenksy said, and also helps children learn about mine safety. https://t.co/dmJ37qU0tf pic.twitter.com/yn3xH0dV6Q

— The New York Times (@nytimes) May 9, 2022