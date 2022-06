07:10

Die USA werden die Ukraine mit modernsten Waffen im Kampf gegen Russland unterstützen. Das neue Waffenpaket umfasse auch das Langstrecken-Artilleriesystem HIMARS (M142 High Mobility Artillery Rocket System), um die militärischen Fähigkeiten der Ukraine im Kampf gegen Russland zu verbessern, sagt ein Regierungsvertreter. "Diese Systeme werden von den Ukrainern eingesetzt, um russische Vorstösse auf ukrainisches Territorium abzuwehren, aber sie kommen nicht gegen Ziele auf russischem Territorium zum Einsatz."

In an interview with Sky News, the regional governor of Luhansk Oblast said the fall of Severodonetsk would be a big morale boost for Russia but played down the military significance https://t.co/Zacr4YEFgo

— Sky News (@SkyNews) June 1, 2022