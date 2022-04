09:00

Österreich ist nach Aussagen von Energieministerin Leonore Gewessler vom russischen Gaslieferstopp nach Bulgarien und Polen nicht betroffen. "Die Versorgung in Österreich ist nach wie vor uneingeschränkt", sagt die Ministerin im ORF-Radio. Anzeichen, dass Österreich künftig von einem Lieferstopp betroffen sein könnte, sieht die Grünen-Politikerin nicht. Die Zahlung an Gazprom würden in Euro getätigt. "Die OMV ist hier intensiv im Austausch mit dem Finanzministerium und der für Sanktionen zuständigen Nationalbank um das Sanktionskonform in Euro abzuwickeln", sagt Gewessler.

+++

07:40

Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben Militär aus Russland ins Angriffsgebiet verlegt, um die Offensive in der Ostukraine zu beschleunigen. "Um die Truppen zu verstärken, haben die Okkupanten zwei taktische Bataillone der 76. Luftlandedivision aus dem Gebiet Belgorod in die Stadt Isjum verlegt", teilte der ukrainische Generalstab am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite mit. Zudem seien in der russischen Grenzregion Belgorod zwei weitere Raketendivisionen vom Typ Iskander-M aufgestellt worden.

+++

04:20

Der weltweit größte, chinesische Drohnenproduzent DJI Technology stellt seine Geschäfte in Russland und der Ukraine vorläufig ein. "DJI verurteilt jegliche Verwendung unserer Drohnen, um Schaden anzurichten, und wir setzen den Verkauf in diesen Ländern temporär aus, damit niemand unsere Drohnen im Kampf einsetzt", erklärt ein Konzernsprecher der Nachrichtenagentur Reuters. Dies sei "keine Aussage über ein Land, sondern eine Aussage über unsere Prinzipien". Damit ist DJI das erste große chinesische Unternehmen, das seine Verkäufe nach Russland vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges einstellt.

#Chinese company DJI Technology Co Ltd, specializing in the production of drones, announced the temporary suspension of business in #Russia and #Ukraine.

It is the first major Chinese company to stop selling its products in Russia after the outbreak of the invasion of Ukraine. pic.twitter.com/MhmR91zHKE

— NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2022