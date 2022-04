08:05

In der rumänischen Hauptstadt Bukarest ist ein Auto in das Tor der russischen Botschaft gekracht. Dabei sei der Fahrer ums Leben gekommen, teilt die Polizei mit. Ein Video, das vor dem Eintreffen der Feuerwehr aufgenommen wurde, zeigt, wie die Front des Autos in Flammen steht, während es in dem Tor verkeilt ist. Es war unklar, ob es sich um einen Unfall handelte oder ob der Mann absichtlich in das Tor fuhr.

BREAKING: Someone just crashed a car into the gate of the Russian Embassy in Bucharest, Romania. 1 person confirmed dead. pic.twitter.com/O40fLuab1f — Visegrád 24 (@visegrad24) April 6, 2022

Die Identität des Fahrers nannte die Polizei nicht. In den vergangenen Wochen war es in mehreren europäischen Ländern vor russischen Botschaften zu Protesten gegen den Krieg in der Ukraine gekommen. Seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar sind bislang rund 625'000 Ukrainer nach Rumänien geflüchtet, etwa 80'000 von ihnen befinden sich noch im Land. Rumänien hatte zuletzt wie auch andere europäische Staaten mehrere russische Diplomaten ausgewiesen.

+++

07:05

In der eingekesselten südostukrainischen Hafenstadt Mariupol halten nach britischen Angaben die schweren Kämpfe und russischen Luftangriffe an. "Die humanitäre Lage in der Stadt verschlechtert sich", teilt das britische Verteidigungsministerium auf Basis von Informationen des Militärgeheimdienstes mit. Die meisten der verbliebenen Einwohner müssten ohne Licht, Kommunikationsmöglichkeiten, medizinische Versorgung, Heizung oder Wasser auskommen. Die russischen Streitkräfte hätten den Zugang für humanitäre Hilfen verhindert, wahrscheinlich um den Druck auf die Verteidiger zur Kapitulation zu erhöhen. Die Angaben waren zunächst nicht unabhängig zu überprüfen.

+++

07:00

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert wegen der Kriegsgräuel von Butscha noch härtere Sanktionen des Westens gegen Russland. Diese müssten der Schwere der "Kriegsverbrechen" angemessen sein, sagte Selenskyj in der Nacht zum Mittwoch. Die US-Regierung befürchtet die Entdeckung weiterer Untaten und plant bereits weitere Strafmassnahmen gegen Moskau, darunter ein Investitionsverbot. Europa erwägt einen Importstopp für Kohle und damit erstmals ein Teilembargo gegen russische Energie.

Ukrainian President Zelensky tells UN of horrors of Russian invasion https://t.co/3nBrxmw5m4 — BBC News (World) (@BBCWorld) April 5, 2022

Nach dem Rückzug russischer Truppen aus dem Gebiet nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew hatten Aufnahmen von Leichen auf den Strassen des Vororts Butscha international für Entsetzen gesorgt. Die Ukraine macht russische Truppen für die Gräueltaten verantwortlich. Moskau bestreitet die Vorwürfe und spricht von einer Inszenierung, allerdings ohne Beweise oder Belege.

Die "New York Times" veröffentlichte in der Nacht von ihr verifizierte Videoaufnahmen, die tödliche Schüsse russischer Soldaten auf einen Zivilisten in Butscha belegen sollen. Das ukrainische Video stamme von Ende Februar - kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Die Militärverwaltung von Homostel - eines Nachbarorts von Butscha - erklärte laut lokalen Medien, dort würden nach der russischen Besatzung rund 400 Bewohner vermisst. Mehrere Bewohner von Hostomel seien auch in Butscha gefunden worden.

Aus Sicht der US-Regierung sind die Gräueltaten von Butscha womöglich nur "die Spitze des Eisbergs". In Gebieten in der Ukraine, zu denen es noch keinen Zugang gebe, hätten russische Truppen "wahrscheinlich auch Gräueltaten begangen", sagte Regierungssprecherin Jen Psaki.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Staatsoberhaupt Selenskyj Unterstützung für die Aufklärung der Gräueltaten zu, unter anderem in Form einer Sonderzahlung an den Internationalen Strafgerichtshof. In dem Telefonat redeten die beiden Präsidenten auch über Vergewaltigungen, die russische Soldaten in der Ukraine begangen haben sollen, wie es aus der französischen Regierung hiess.

Weitere Entwicklungen:

Selenskyj sagte einer in der Nacht verbreiteten Videobotschaft, die ukrainischen Streitkräfte hielten die meisten Gebiete , in die Russland versucht habe vorzudringen. Am schwierigsten sei die Lage im Donbass und im Gebiet Charkiw im Osten des Landes. Russland sei zudem dabei, mehr Truppen für eine neue Offensive in die Ukraine zu schicken. Ukrainische Medien berichteten in der Nacht über Explosionen in den Gebieten Lwiw (Lemberg) im Westen und Dnipropetrowsk im Südosten des Landes. Informationen über Opfer oder Schäden gab es aber vorerst nicht.

, in die Russland versucht habe vorzudringen. Am schwierigsten sei die Lage im Donbass und im Gebiet Charkiw im Osten des Landes. Russland sei zudem dabei, mehr Truppen für eine neue Offensive in die Ukraine zu schicken. Ukrainische Medien berichteten in der Nacht über Explosionen in den Gebieten Lwiw (Lemberg) im Westen und Dnipropetrowsk im Südosten des Landes. Informationen über Opfer oder Schäden gab es aber vorerst nicht. Am Dienstag war es nach Angaben aus Kiew gelungen, 3800 Menschen aus umkämpften Gebieten zu retten, darunter rund 2200 Menschen aus der grösstenteils zerstörten Stadt Mariupol und dem nahen Berdjansk. Das russische Verteidigungsministerium meldete laut Agentur Tass, binnen 24 Stunden seien mehr als 18 600 Menschen aus "gefährlichen Bezirken" der Ukraine, der Region Luhansk und Donezk gerettet worden. Zugleich kündigte das Verteidigungsministerium weitere Gefechte um Mariupol an, da die Ukraine Aufforderungen zum Abzug ignoriere.

+++

03:40

Intel stellt ab sofort alle Geschäfte in Russland ein. Es seien Vorkehrungen getroffen worden, dass das weltweite Geschäft dadurch so gering wie möglich beeinträchtigt werde, teilt der Chip-Hersteller mit.

+++

22:15

Die USA wollen der Ukraine Schutzausrüstung liefern, die bei einem russischen Einsatz von chemischen oder biologischen Waffen angewendet werden kann. Das sagt ein Vertreter der US-Regierung. Die Ausrüstung, um die Kiew gebeten hat, werde fortlaufend in die Ukraine geschickt. Ein Teil sei bereits versendet worden.

+++

21:35

Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen sind nach Angaben der Hilfsorganisation Zeuge russischer Angriffe auf ein Krankenhaus in Mykolaiw geworden. Am Montag sei es dort innerhalb von zehn Minuten zu mehreren Explosionen in unmittelbarer Nähe des Teams gekommen, erklärt der Chef des Ukraine-Einsatzes, Michel-Olivier Lacharite. Bei der Einrichtung habe es sich um eine Krebsklinik gehandelt, in der auch Kriegsverwundete behandelt werden. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Russland weist Vorwürfe zurück, zivile Ziele anzugreifen.

+++

21:20

Für Christoph Heusgen, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, gehört Putin vor einen internationalen Gerichtshof. "Was jetzt passiert ist, hat alle Dimensionen gesprengt", sagt Heusgen im ZDF-heute-journal über den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Heusgen war lange Berater in der Regierung von Angela Merkel. Dass man mit Putin aber in der Vergangenheit in Kontakt blieb, sei richtig gewesen: "Ich glaube, es war immer richtig, mit Russland zu sprechen", sagt Heusgen. Ob das noch in Zukunft so sei, hält Heusgen für "schwer vorstellbar". Putin sei jemand, der alles internationale Recht gebrochen hat. "Auf ihn kann man sich nicht mehr verlassen".

+++

20:45

Der russische Aussenminister Sergej Lawrow wirft dem Westen vor, mit Hysterie über angebliche Kriegsverbrechen die Friedensverhandlungen scheitern lassen zu wollen. "Wir neigen dazu zu glauben, dass der Grund in dem Wunsch liegt, einen Vorwand für den Abbruch der laufenden Verhandlungen zu finden", sagt Lawrow in einem von seinem Ministerium verbreiteten Video. Die Ukraine und der Westen sehen Beweise dafür, dass russische Soldaten in der bei Kiew gelegenen Ortschaft Butscha Kriegsverbrechen begangen haben. Die Regierung in Moskau weist dies zurück und spricht von einer "monströsen Fälschung" zur Diskreditierung Russlands.

+++

20:15

In Mariupol sind grössere Evakuierungen laut der ukrainischen Regierung weiter nicht möglich. Busse würden nicht ganz bis zu der umkämpften Hafenstadt durchkommen, sagt Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk im ukrainischen Fernsehen. Die ersten fast 80 Kilometer müssten die Menschen in Privatautos oder zu Fuss zurücklegen.

+++

19:30

Die USA und ihre Verbündeten werden am Mittwoch neue, umfassende Sanktionen ankündigen, sagt ein Vertreter der US-Regierung Reuters. Mit den Massnahmen sollen alle neuen Investitionen in Russland verboten sowie bereits geltende Sanktionen gegen Finanz-Einrichtungen und staatliche Unternehmen verschärft werden. Betroffen seien auch hochrangige Vertreter des Staates und ihre Familien, erklärt der Insider.

+++

19:20

Der Präsident der Bundesnetzagentur in Deutschland, Klaus Müller, warnt vor schmerzhaften Folgen eines akuten Gasmangels. "Es ist leider nicht völlig auszuschliessen, dass wir Entscheidungen treffen müssen, die furchtbare Konsequenzen für Unternehmen, für Arbeitsplätze, für Wertschöpfungsketten, für Lieferketten, für ganze Regionen haben", sagt Müller dem "Handelsblatt".

+++

18:40

China lehnt eine Verurteilung Russlands wegen der Berichte über Gräueltaten in von russischen Truppen besetzten Gebieten zunächst ab.

Zwar seien die Berichte und Bilder aus Butscha sehr verstörend, sagt der chinesische UN-Botschafter Zhang Jun. Die genauen Umstände müssten aber aufgeklärt werden und alle Vorwürfe müssten sich auf Fakten gründen. Er bekräftigt die chinesische Haltung, dass mit Sanktionen die "Ukraine-Krise" nicht gelöst werden könne.

+++

Sanktionen - Russische Superyachten für 2 Milliarden Euro in Europa festgesetzt https://t.co/EU0KOkZ4AF pic.twitter.com/SFRxiXjLk5 — cash (@cashch) April 5, 2022

+++

18:30

Die mit Finanzsanktionen belegte russische Bank VTB hat Zinszahlungen auf in Euro oder Dollar lautende Nachranganleihen an heimische Gläubiger in Rubel bezahlt. Dies teilte der nationale russische Zentralverwahrer NSD am Dienstag mit. Das im Staatsbesitz befindliche Geldhaus hat am Montag insgesamt 255,7 Millionen Rubel (umgerechnet 2,84 Millionen Euro) an Kuponzahlungen auf seine zwei auf Euro lautenden Anleihen geleistet, die auf dem Heimatmarkt begeben wurden, wie aus separaten aufsichtlichen Mitteilungen der Bank hervorgeht. Zudem habe Russlands zweitgrösstes Institut 312,3 Millionen Rubel an Kuponzahlungen auf seine 2021 begebene Dollar-Anleihe getätigt.

Im Zuge der Sanktionen stellt sich immer mehr die Frage, ob Russland auch weiterhin in der Lage sein wird, seine Fremdwährungsschulden zu bedienen. Bisher hat die russische Regierung einen Zahlungsausfall abwenden können. Falls Russland es nicht schafft, eine seiner ausstehenden Fremdwährungsanleihen innerhalb vorgegebener Fristen zu bedienen oder wenn das Land Zahlungen stattdessen in Rubel leisten sollte, stellt das einen Zahlungsausfall dar.

Russland hat bereits wegen der Finanzsanktionen des Westens keinen Zugang mehr zu den internationalen Kreditmärkten. Ein Zahlungsausfall würde bedeuten, dass das Land erst dann wieder vollständigen Zugang zu diesen erhalten würde, wenn alle Gläubiger bedient und alle ausfallbezogenen Rechtsstreitigkeiten beigelegt sind.

+++

+++

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)