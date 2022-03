05:30

Die Ukraine lehnt am Montag russische Forderungen nach einer Kapitulation der Hafenstadt Mariupol ab. Die Bewohner der Stadt befinden sich in einer humanitären Krise mit wenig Lebensmitteln, Wasser und Strom. Russland hatte ukrainischen Truppen in Mariupol angeboten, ihre Waffen niederzulegen und dafür freies Geleit angeboten. Die Absage erhöht den Druck auf die europäischen Staats- und Regierungschefs, die Sanktionen gegen Moskau zu verschärfen. Gespräche zwischen Kiew und Moskau gehen weiter.

04:10

US-Präsident Joe Biden wird am Freitag nach Polen reisen. Dort wird er mit seinem polnischen Amtskollegen, Präsident Andrzej Duda, die internationale Reaktion auf "die humanitäre und Menschenrechtskrise, die Russlands ungerechtfertigter und unprovozierter Krieg gegen die Ukraine ausgelöst hat" erörtern, sagt die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. Bidens Reise nach Polen findet einen Tag nach seinen Treffen in Brüssel mit Nato-Verbündeten, den G7-Staatschefs sowie den europäischen Regierungschefs statt.

02:40

Die Regierungen der Europäischen Union werden mit US-Präsident Joe Biden diese Woche über ein Ölembargo gegen Russland beraten. "Wir arbeiten an einer fünften Runde von Sanktionen und es werden einige neue Vorschläge gemacht", sagt ein hochrangiger EU-Diplomat unter der Bedingung der Anonymität. Die EU-Regierungen werden heute ihre Gespräche unter den Außenministern aufnehmen bevor Biden am Donnerstag für verschiedene Gipfeltreffen in Brüssel eintrifft.

22:15

Die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk kündigt an, am Montag sollen rund 50 Busse nach Mariupol für Evakuierungen aufbrechen. Sie erklärt, am Sonntag hätten 3985 Menschen die Stadt verlassen können. Im gesamten Land hätten 7295 Menschen aus umkämpften Städten fliehen können.

21:30

Russland fordert die ukrainischen Streitkräfte in Mariupol auf, die Waffen niederzulegen. "Es hat sich eine schreckliche humanitäre Katastrophe entwickelt", erklärt der Leiter des Nationalen Zentrums für Verteidigung, Michail Misinzew, mit Blick auf die Lage in der Stadt. "Allen, die ihre Waffen niederlegen, wird ein freies Geleit aus Mariupol garantiert." Er kündigte an, Fluchtkorridore sollten am Montag um 10.00 Uhr Moskauer Zeit (08.00 MEZ) geöffnet werden.

20:15

Der stellvertretende Kommandeur der russischen Schwarzmeer-Flotte, Andrei Palij, ist nach Angaben des Gouverneurs von Sewastopol, Michail Raswoschajew, bei Kämpfen in Mariupol getötet worden. Sewastopol ist ein großer Stützpunkt der Schwarzmeer-Flotte auf der Krim. Die russische Marine reagierte zunächst nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.

20:00

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verlangt von Israel Raketenabwehrsysteme und wirtschaftlichen Druck auf Russland. Israel müsse die Wahl treffen, ob es damit das Leben auch ukrainischer Juden retten wolle, sagt Selenskyj in einer per Video übertragenen Rede vor der Knesset.

