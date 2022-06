05:40

Ein US-Bürger ist nach Angaben des US-Aussenministeriums in der Ukraine ums Leben gekommen. Der 52-Jährige aus New York sei am 15. Mai bei Kämpfen getötet worden, heisst es in einem Nachruf, der Anfang des Monats in der Zeitung "The Recorder" veröffentlicht wurde. Ein Sprecher des Aussenministeriums bestätigt den Tod und erklärt, dass US-Bürger wegen des Krieges nicht in die Ukraine reisen sollten. Freiwillige aus den USA und anderen Ländern haben sich seit Beginn des russischen Einmarschs freiwillig gemeldet, um an der Seite der Ukraine zu kämpfen.

03:30

Der russische Journalist Dmitri Muratow hat seine Nobelpreismedaille zugunsten ukrainischer Flüchtlingskinder versteigert. Der gesamte Erlös von 103,5 Millionen Dollar gehe an das UN-Kinderhilfswerk Unicef, teilt das Auktionshaus Heritage Auctions mit. Muratow, Herausgeber der kremlkritischen Zeitung "Nowaja Gaseta", erhielt 2021 zusammen mit Maria Ressa von den Philippinen den Friedensnobelpreis.

Minister im deutschen TV: «Wenn wir keine Waffen kriegen, kämpfen wir mit Schaufeln»

00:50

"Wir sprechen über eine Preisdeckelung oder eine Preisaussetzung, die die jüngsten und vorgeschlagenen Energiebeschränkungen Europas, der Vereinigten Staaten, Grossbritanniens und anderer Länder verstärken würden, die den Preis für russisches Öl drücken und Putins Einnahmen schmälern würden, während gleichzeitig mehr Öl auf den Weltmarkt gelangen könnte", sagt Yellen zu Reportern in Toronto. Auf die Frage, ob US-Präsident Joe Biden beabsichtige, auf dem G7-Gipfel in Deutschland kommende Woche einen Konsens über eine Ölpreisobergrenze anzustreben, sagt Yellen: "Wir arbeiten sehr aktiv mit unseren Partnern daran".

00:05

Von den vor dem Krieg nach Deutschland geflohenen rund 800'000 Ukrainern haben sich bislang mehr als 200'000 in Jobcentern angemeldet. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) aus einer Anfrage an die Bundesagentur für Arbeit (BA). Demnach gibt es in Bayern mit gut 42'000 Geflüchteten die meisten Registrierungen. Es folgen Nordrhein-Westfalen (32'000) und Baden-Württemberg (27'000). In Berlin haben sich knapp 13'000 Ukrainerinnen und Ukrainer in einem Jobcenter gemeldet, um Arbeit zu finden. Die Angaben schliessen alle Personen ab 15 Jahren ein.

23:00

Russlands Präsident Wladimir Putin führt aus Sicht von Bundeskanzler Olaf Scholz eine Kampf gegen Demokratien. "Putin scheint Angst davor zu haben, dass der Funke der Demokratie auf sein Land überspringen könnte", sagte der SPD-Politiker in einem am Montag auf seiner Internet-Seite vorab veröffentlichten Interview mit dem "Münchner Merkur". "Deshalb betreibt er seit Jahren eine Politik, die eine Auflösung von Nato und EU zum Ziel hat." Putin wollen ein gespaltenes Europa und zurück zu einer Politik der Einflusszonen. Er müsse aber akzeptieren, dass in seiner Nachbarschaft eine Gemeinschaft von Demokratien und Rechtsstaaten immer enger zusammenwuchsen.

Scholz bekräftigte seine Forderung, Russland müsse die Truppen aus der Ukraine zurückziehen. "Es ist klar, dass ein Diktatfrieden nach Putins Gnaden inakzeptabel ist", sagte der Kanzler. Er verwies auf die EU-Sanktionen gegen Russland. "Die halten wir durch, so lange es nötig ist."

Nach der Reise nach Kiew beschrieb Scholz die Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als sehr freundschaftlich. "Der Draht ist gut und belastbar." Zu Vorwürfen, Deutschland liefere zu spät und zu wenige Waffen an das ukrainische Militär, sagte der SPD-Politiker: "Vieles, was gerade hierzulande gesagt wird, ist einfach nicht wahr." Manche unterschätzten die Komplexität der Angelegenheit. "Wer glaubt, Kriegswaffen wären verfügbar wie Autos beim Händler, der irrt."

Scholz sprach sich vor dem Hintergrund abnehmender Gas-Lieferungen aus Russland gegen eine Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken aus. "Die Brennstäbe reichen bis Jahresende." Neue Brennstäbe zu besorgen, dauere zwölf bis 18 Monate. "Deshalb hilft uns die Atomkraft jetzt nicht weiter, nicht in den beiden nächsten Jahren, auf die es ankommt."

20:00

Die russische Regierung wirft zwei in der Ukraine gefangengenommenen US–Bürgern einem Medienbericht zufolge illegale Aktivitäten vor. Die beiden Männer seien Söldner und müssten die Verantwortung für ihre Verbrechen übernehmen, zitiert die Nachrichtenagentur RIA den Regierungssprecher Dmitri Peskow. Die Genfer Konventionen seien auf sie nicht anwendbar.

