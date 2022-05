07:00

Der britische Premierminister Boris Johnson reist heute Mittwoch nach Schweden und Finnland, zwei Staaten, die angesichts des Ukraine-Krieges einen Nato-Beitritt erwägen. Johnson werde allgemeine Sicherheitsfragen erörtern, sagt sein Sprecher. Eine Entscheidung beider Staaten über einen Beitrittsantrag wird in diesem Monat erwartet. Sie wollen für eine etwaige Übergangsphase Sicherheitsgarantien der Allianz.

+++

Patron, an expert bomb finder and perhaps Ukraine's smallest fighter, has been honored by the country's president.

He has found more than 200 Russian explosives, President Volodymyr Zelenksy said, and also helps children learn about mine safety. https://t.co/dmJ37qU0tf pic.twitter.com/yn3xH0dV6Q

— The New York Times (@nytimes) May 9, 2022