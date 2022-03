Ukrainischer Verteidigungsminister zu Gesprächen in Warschau

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar brachten sich Warschauer Behördenangaben zufolge mehr als 2,14 Millionen Menschen über die polnische Grenze in Sicherheit. Allein am Montag waren es rund 30 000 Menschen, wie der Grenzschutz bei Twitter schrieb. Es gibt derzeit keine offiziellen Angaben dazu, wie viele der Kriegsflüchtlinge in Polen geblieben und wie viele bereits in andere EU-Staaten weitergereist sind.

Die Ukraine - flächenmässig das grösste Land in Europa - hatte vor Beginn des russischen Angriffs mehr als 44 Millionen Einwohner. Polen und die Ukraine verbindet eine mehr als 500 Kilometer lange Staatsgrenze./nat/DP/mis

(AWP)