Der russische Vormarsch auf Kiew ist aus Sicht des ukrainischen Militärs ins Stocken geraten. "Der Feind versucht, auf Kiew vorzustossen. Er war erfolglos und ging zur Verteidigung über", teilte das Militär am Mittwoch mit. Russische Truppen seien in nördlicher Richtung der Hauptstadt gestoppt worden. Das liess sich nicht unabhängig überprüfen. Ukrainische Soldaten leisten demnach auch Widerstand im Osten des Landes. Der russischen Armee und den Kämpfern der selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk sei es bislang nicht gelungen, bis an die administrativen Grenzen der Region vorzudringen.