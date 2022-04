Salvador ist das erste Land, das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert. Die weltgrösste Kryptowährung hat es aber trotz der anfänglichen Euphorie schwer, in El Salvador Fuss zu fassen.

Denn viele Salvadorianer und Salvadoriannerinnen haben aufgehört, die Bitcoin-Wallet der Regierung, bekannt als Chivo, zu nutzen. Dies ergab eine Umfrage des U.S. National Bureau of Economic Research in Zusammenarbeit mit dem Marktforscher Cid Gallup. Nur ein winziger Bruchteil nutzt Bitcoin für Überweisungen, Steuern und tägliche Einkäufe.

Konkret nutzten 20 Prozent der Befragten in El Salvador die Chivo-Geldbörse weiter, nachdem sie diese heruntergeladen und den anfänglichen Anmeldebonus von 30 Dollar ausgegeben hatten. Die meisten Downloads erfolgten im vergangenen September, als Bitcoin zum ersten Mal in El Salvador zusammen mit dem Dollar zugelassen wurde. Praktisch niemand hat Chivo im Jahr 2022 auf seinem Handy installiert, heisst es in der Studie.

"Der wichtigste Grund, die App nicht herunterzuladen, ist, dass die Nutzer lieber Bargeld verwenden, gefolgt von Vertrauensproblemen - die Befragten trauen dem System oder Bitcoin selbst nicht", schreiben die Studienautoren.

Bitcoin-Hoffnungen lösen sich in El Salvador in Luft auf

El Salvadors Bitcoin-Gambit wurde von der Welt der Kryptowährungen und darüber hinaus genau beobachtet und könnte dazu beitragen, ob andere Länder diesem Beispiel folgen. Präsident Nayib Bukele sagte, dass Bitcoin-Überweisungen den Salvadorianern helfen werden, 400 Millionen Dollar pro Jahr an Überweisungsgebühren zu sparen und den 70 Prozent der Bürger seines Landes, die kein Bankkonto haben, Finanzdienstleistungen anzubieten.

Unterdessen hat der Internationale Währungsfonds El Salvador aufgefordert, Bitcoin seinen Status als offizielles Zahlungsmittel zu entziehen, da die Gespräche über ein 1,3-Milliarden-Dollar-Programm mit dem multilateralen Kreditgeber ins Stocken geraten sind. Der Plan der Regierung, eine Bitcoin-Anleihe auszugeben, die ursprünglich im März auf den Markt kommen sollte, hat sich ebenfalls verzögert.

Die Umfrage ergab keine Hinweise darauf, dass das Chivo-Wallet in nennenswertem Umfang zur Zahlung von Steuern und Überweisungen genutzt wird. Dies steht im Einklang mit Daten der Zentralbank von El Salvador, die zeigen, dass 2022 nur 1,6 Prozent der Überweisungen über digitale Wallets verschickt wurden. Von den Unternehmen gaben 20 Prozent an, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren, und die meisten von ihnen waren Grossunternehmen.

Im Durchschnitt wurden 5 Prozent aller Verkäufe in Bitcoin getätigt und die meisten Transaktionen wurden in Dollar umgerechnet, so die Studie. Die Meinungsforscher führten im Februar 2022 persönliche Interviews mit Erwachsenen in 1800 Haushalten in ganz El Salvador durch. Die Umfrage selbst hat eine Fehlermarge von 2 Prozent.

(Bloomberg/cash)