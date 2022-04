Umfrage: Quereinsteiger Golob gewinnt Wahl in Slowenien

Nach der Parlamentswahl am Sonntag zeichnet sich in Slowenien ein Regierungswechsel ab: Der Wahltagsumfrage des Instituts Mediana zufolge liegt die liberale Freiheitsbewegung des Energie-Managers und Quereinsteigers Robert Golob mit 36 Prozent der Stimmen in Führung. Die bisher regierende rechtsnationale SDS von Ministerpräsident Janez Jansa kommt demnach auf 23 Prozent.