Bloomberg hat Experten gefragt, was ihrer Meinung nach die grösste Bedrohung für die Konjunktur darstellt.

Laurence Boone, Frankreichs Staatsministerin für europäische Angelegenheiten

Das grösste wirtschaftliche Risiko, mit dem die Welt und insbesondere Europa heute konfrontiert ist, ist die Energie- und Nahrungsmittelkrise. Erstens macht ein enormer Preisanstieg die Lebensmittel für viele Menschen unerschwinglich, nicht nur für die Armen, sondern auch für die untere Mittelschicht. Eine zweite Folge ist die erhöhte Gefahr von Hungersnöten im Nahen Osten und in Afrika sowie von Energieengpässen nicht nur in diesem, sondern auch im nächsten Winter. Damit steigt die Gefahr sozialer Unruhen in Europa. Im Nahen Osten und in Afrika haben wir vor etwa 10 Jahren den Arabischen Frühling erlebt, und wir wissen, wie dieser zu vielen politischen und sozialen Turbulenzen geführt hat.

Raphael Bostic, Präsident der Federal Reserve Bank Atlanta

Das grösste wirtschaftliche Risiko besteht darin, dass die US-Konsumenten anfangen zu erwarten, dass die Preise weiter steigen werden, und dass sie beginnen, ihre Kaufentscheidungen auf der Grundlage dieser Annahme zu treffen. Zwar haben sich die Erwartungen noch nicht entankert, aber das Risiko wächst, je länger das Inflationsniveau hoch bleibt. Die Fed tut alles in ihrer Macht Stehende, um zu verhindern, dass sich höhere Preise verfestigen.

Maurice Obstfeld, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of California in Berkeley und ehemaliger Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds

Die Weltgemeinschaft ist mit einer breit angelegten und sich beschleunigenden Umweltzerstörung konfrontiert, die sich aus miteinander verknüpften Bedrohungen zusammensetzt, die vom Klimawandel über den Verlust der biologischen Vielfalt und die Entwaldung bis hin zur Verbreitung von Mikroplastik in den Ozeanen und im Trinkwasser reichen. Die zunehmende Bedrohung durch Krankheitserreger ist nur ein Symptom für die Kollision der Menschheit mit den planetarischen Grenzen. Gleichzeitig scheinen unsere nationalen politischen Systeme und die Mechanismen der Weltordnungspolitik immer weniger in der Lage zu sein, den existenziellen Risiken zu begegnen, mit denen wir konfrontiert sind. Nirgendwo werden die Hindernisse, die dem Handeln im Wege stehen, besser deutlich als in den Vereinigten Staaten, wo eine immer stärkere Kontrolle der Regierung durch eine introvertierte und rückwärtsgewandte politische Minderheit jede Hoffnung untergräbt, dass die Innenpolitik oder eine globale Führungsrolle den Herausforderungen der Moderne gewachsen sein werden.

Tidjane Thiam, Chef des Spacs Freedom Acquisition und ex-Chef Credit Suisse

Das grösste Risiko in dieser Phase des Konjunkturzyklus ist das Risiko von Politik-Fehlern. Es wird eine heikle Aufgabe sein, den richtigen Massnahmenmix zu finden, der die Inflation senkt, ohne eine tiefe und lang anhaltende Rezession auszulösen, und die Lieferketten weltweit widerstandsfähiger macht, ohne die wichtigsten Vorteile zu opfern, die wir aus der Globalisierung und dem Freihandel gezogen haben.

Frederic Neumann, Chefökonom Asien bei HSBC

Das grösste wirtschaftliche Risiko ist eine "Stagflation" der schweren Art, bei der die Preise anhaltend und schnell steigen, die Welt aber in eine tiefe Rezession gerät. In diesem Szenario wären den Zentralbanken die Hände gebunden, sie wären nicht in der Lage, den Wachstumseinbruch abzufedern und würden somit den finanziellen Stress durch hohe Zinsen zu verschärfen. Dieses Szenario liegt zwar noch nicht vor uns, aber ein solches Ergebnis ist zumindest denkbar geworden. Die Anleger scheinen gegenüber einem solchen Restrisiko allmählich nicht mehr die Augen zu verschließen.

William Maloney, Chefökonom Lateinamerika und Karibik bei der Weltbank

Wir neigen dazu, die Dinge kurzfristig zu betrachten, aber wenn wir in Zukunft mit relativ niedrigen Wachstumsraten rechnen müssen, haben wir ein längerfristiges Problem. Ich mache mir viel mehr Sorgen um die 1,5 Jahre Bildung, die durch die Pandemie verloren gegangen sind. Die gesamte Region ist in pädagogischer Hinsicht einfach nicht auf die kommenden Technologien vorbereitet. Nur ein Drittel der Schüler in der Region erfüllt die Mindeststandards in Wissenschaft und Technik. Woher sollen also die Hightech-Unternehmer kommen? Etwa 30 Prozent der Unternehmen geben an, dass sie die benötigten Arbeitskräfte nicht finden können. In der Welt insgesamt sind es nur 20 Prozent.

Ernesto Revilla, Chefökonom Lateinamerika der Citigroup

Kurzfristig mache ich mir Sorgen um die Fed. In den nächsten 12 bis 18 Monaten wird ein Grossteil der Risiken für Lateinamerika von ihr ausgehen. Ich bin besorgt, dass wir ein geringeres Wachstum und eine höhere Inflation haben könnten. Mittelfristig mache ich mir Sorgen, ob die Region in der Lage ist, eine neue Wachstumsstory zu finden. Wir bewegen uns auf eine Welt zu, in der das externe Szenario herausfordernder ist, China weniger wächst und die Globalisierung insgesamt abnimmt. Was wird also das Wachstum in Lateinamerika antreiben?

Paul Krugman, Nobelpreisträger und Professor für Wirtschaftswissenschaften am Graduate Center der City University of New York

Langfristig gibt es immer schreckliche Dinge wie Klimawandel und Krieg und all das. Kurzfristig sehe ich das grösste Risiko darin, dass die Fed es übertreibt und zu stark auf die Bremse tritt.

Agustín Carstens, Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich

Das Hauptproblem ist die Unsicherheit und das geopolitische Szenario. Ein viel länger andauernder Ölschock würde die wirtschaftliche Erholung erschweren und zu einer Situation führen, in der die Inflation zwar unter Kontrolle gehalten werden könnte, was aber mit höheren Kosten verbunden wäre. Mittelfristig besteht die Herausforderung darin, darüber nachzudenken, was die Wirtschaft wieder zum Wachsen bringen könnte. Wir sind in einer Situation gefangen, in der wir uns in hohem Maße von günstigen finanziellen Bedingungen, einschließlich der Steuer- und Geldpolitik, abhängig gemacht haben, die zwar gut sind, solange man sie aufrechterhalten kann, aber sie fördern kein nachhaltiges Wachstum. Wir müssen die Debatte über strukturelle Fragen verstärken.

