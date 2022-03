Umweltschonendere Batterien: EU-Parlament will europaweite Standards

Für eine Zukunft mit umweltschonenderen Batterien sollen Verbraucher nach dem Willen des EU-Parlaments künftig mehr Informationen beim Kauf bekommen. So sollen Kunden sich in der EU über den CO2-Fussabdruck und die Langlebigkeit von Batterien schlau machen können, wie es in einem Gesetzentwurf heisst, den die Abgeordneten in Strassburg am Donnerstag mit grosser Mehrheit annahmen.