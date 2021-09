UN: Länder kündigen 400 Milliarden Dollar für erneuerbare Energien an

Bei einem Energie-Gipfel am Rande der UN-Generaldebatte haben Mitgliedsstaaten und der Privatsektor den Vereinten Nationen zufolge Zusagen für den Ausbau erneuerbarer Energien im Volumen von mehr als 400 Milliarden Dollar gemacht. "Über 35 Länder - von kleinen Inselentwicklungsstaaten bis hin zu grossen Schwellen- und Industrieländern - sind in Form von Energiepakten bedeutende neue Energieverpflichtungen eingegangen", teilten die UN am Freitag in New York mit.