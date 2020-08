UN-Tourismusorganisation warnt vor zu harschen Beschränkungen

Die Welttourismusorganisation UNWTO hat angesichts neuer Einschränkungen des Tourismus in der Corona-Krise vor zu harschen Massnahmen gewarnt. Die Regierungen hätten zwar die Pflicht, die Gesundheit der Menschen zu schützen, aber sie hätten auch eine Verantwortung für die Wirtschaft und die Einkommen der Menschen, schrieb UNWTO-Generaldirektor Surab Pololikaschwili am Dienstag in einer Mitteilung der UN-Sonderorganisation mit Sitz in Madrid. "Viel zu lange und an zu vielen Orten wurde zu sehr auf die erste Aufgabe geachtet. Und jetzt zahlen wir den Preis dafür", fügte der Georgier hinzu.