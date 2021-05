UN warnen in Sitzung des Sicherheitsrats vor Krieg in Nahost

Angesichts der zunehmend entfesselten Gewalt in Nahost haben die Vereinten Nationen den UN-Sicherheitsrat laut Diplomaten vor einem grossen Krieg gewarnt. Der UN-Sondergesandte Tor Wennesland betonte demnach bei einer Dringlichkeitssitzung des mächtigsten UN-Gremiums am Mittwoch in New York, dass die Spirale der Gewalt enden müsse. Auch mehrere Ratsmitglieder warnten bei dem Treffen hinter verschlossenen Türen demnach vor einem Krieg und forderten eine gemeinsame Stellungnahme.