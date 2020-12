Ungarn droht Niederlage mit Klage wegen EU-Sanktionsverfahren

Ungarn droht mit seiner Klage gegen eine Entschliessung des Europaparlaments zu einem Sanktionsverfahren gegen das Land vor dem Europäischen Gerichtshof zu scheitern. In dem Streit geht es konkret darum, ob es rechtens war, dass Enthaltungen bei der Berechnung der Parlamentsmehrheit nicht berücksichtigt wurden. Der zuständige EuGH-Generalanwalt wertete Ungarns Klage am Donnerstag als unbegründet und empfahl, sie abzuweisen. Eine Entscheidung in dem Fall steht noch aus. (Rechtssache C-650/18)