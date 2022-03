Uniper prüft Möglichkeiten für LNG-Terminal in Wilhelmshaven

In der Diskussion um den angekündigten Bau zweier Importterminals für Flüssiggas (LNG) rückt der Energiekonzern Uniper wieder in den Fokus. Man prüfe die Möglichkeit, die Planungen für ein LNG-Terminal in Wilhelmshaven wieder aufzunehmen, teilte das Unternehmen am Montagabend auf Anfrage mit. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.