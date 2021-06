Untätige Kommission?: EU-Parlament eskaliert Streit um Sanktionsregel

(Neu: 1. Absatz, 4. u. 5. Satz: Reaktion Barley) - Das Europaparlament hat an diesem Donnerstag das Verfahren für eine Untätigkeitsklage gegen die EU-Kommission eingeleitet. Mit dem Schritt soll die Brüsseler Behörde dazu gebracht werden, eine neue Regelung zur Ahndung von Verstössen gegen die Rechtsstaatlichkeit in EU-Staaten unverzüglich anzuwenden. Diese sieht vor, dass EU-Ländern Mittel aus dem Gemeinschaftshaushalt gekürzt werden können, wenn wegen Rechtsstaatsverstössen ein Missbrauch der Gelder droht. Die SPD-Europaabgeordnete Katarina Barley begrüsste die Geschlossenheit des Parlaments in der Sache. Sie kommentierte: "Der Geduldsfaden des Parlaments ist gerissen."