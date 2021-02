Uruguay und Brasilien plädieren für Flexibilisierung des Mercosur

Angesichts unterschiedlicher Auffassungen im Mercosur haben sich Uruguay und Brasilien dafür ausgesprochen, das südamerikanische Wirtschaftsbündnis flexibler zu gestalten. "Wir werden 30 Jahre Mercosur feiern", sagte der uruguayische Präsident Luis Lacalle Pou nach einem informellen Mittagessen mit Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro in Brasília in einer live übertragenen Pressekonferenz am Mittwoch. "Er muss überprüft und überarbeitet werden. Der nächste Schritt ist die Flexibilisierung."